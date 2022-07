Il gesto choc di Kyrgios prima della finale di Wimbledon diventa virale sui social

Kyrgios, il gesto choc diventato virale

Il classe 1995 di Canberra si è reso protagonista di un gesto, diventato presto virale sui social, nel corridoio che conduce al Centre Court di Wimbledon: l'australiano infatti sbadiglia a più riprese prima di entrare in campo per affrontare Djokovic nell'ultimo atto dello Slam londinese. Un gesto choc, un atteggiamento di sufficienza immortalato dallo scatto delle telecamere dell'All England Club che non è piaciuto ai suoi fan e che ha scatenato una bufera sul web: Kyrgios ha poi perso la finalissima contro il fuoriclasse serbo in quattro set.