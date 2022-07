Atp Bastad, Fognini out nelle qualificazioni

Nulla da fare per Fabio Fognini nel turno decisivo delle qualificazioni al 'Nordea Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 35enne di Arma di Taggia, n.64 del ranking e prima testa di serie delle 'quali', ha ceduto per 7-5, 5-7, 6-4, dopo due ore e 16 minuti di lotta, all'elvetico Marc-Andrea Huesler, n.108 ATP e settima testa di serie, dal quale era già stato battuto negli ottavi di Kitzbuhel due anni fa. Anche stavolta, però, il ligure non era in condizioni ottimali, tanto da aver chiesto un medical time out nel terzo set sul 3-2 per il 26enne di Zurigo.