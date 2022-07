Atp Bastad, Sonego fuori al primo turno. Ripescato Fognini

BASTAD (SVEZIA) - Brutto esordio per Lorenzo Sonego (n.63) nell'Atp 250 "Nordea Open" che perde in tre set e in 2 ore e 22 minuti di gioco contro Aslan Karatsev (6-0 2-6 6-4), n.40. L'azzurro rinuncia così alla possibilità di vincere il montepremi di 534.555 euro messo in palio sui campi in terra rossa di Bastad, in Svezia. Avanza invece il russo, che si è aggiudicato in tre set tutte le sfide con il piemontese: le prime due disputate negli ottavi del "500" di Dubai nel 2021 e nei quarti a Sydney lo scorso gennaio, sempre sul cemento all'aperto.