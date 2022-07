Crisi Federer, è fermo da un anno ma l’addio è un tabù

Già alla vigilia di Wimbledon si respirava la fine di un’epoca. Per la prima volta quest’anno, dal 1999 ininterrottamente quando aveva perso al primo turno, e ancor prima dal 1998 vincitore del torneo juniores, Roger Federer non era in tabellone ai Championships, edizione n.135. Non era mai mancato negli ultimi 24 anni, fatta eccezione per l’edizione del 2020, cancellata a causa della pandemia. Il campione di Basilea era stato costretto al forfait dal ginocchio non ancora guarito.

E’ proprio dai quarti di finale disputati sull’erba londinese ormai più di 12 mesi fa, persi rovinosamente contro il polacco Hubert Hurkacz, che Roger non disputa un match ufficiale. Un’assenza che, sommata ai pochissimi tornei disputati negli ultimi anni, lo ha portato fuori dal ranking mondiale. Quasi un’assurdità per il 20 volte campione Slam, tra i migliori di sempre, che ufficialmente non si è ancora ritirato. Ma il computo meccanico dei punti, non prevedendo deroghe nostalgico-sentimentali, ha tracciato una riga sul nome dello svizzero. Complice anche la decisione dell’ATP che quest’anno non ha assegnato punti allo Slam londinese, come conseguenza alla scelta dell’organizzazione di Wimbledon di escludere i giocatori russi e bielorussi dal torneo. Così, per esempio, anche Novak Djokovic, fresco trionfatore per la settima volta, è destinato a perdere posizioni in classifica.

Nel caso di Federer, viceversa, significa l’esclusione dalla graduatoria mondiale. Come non gli succedeva esattamente dal 22 settembre 1997, ai tempi del suo esordio nel circuito. Completamente inattivo da più di un anno, allo svizzero sono dunque scaduti tutti i punti che aveva conquistato, inclusi quelli della finale di Wimbledon 2019. Ciò ovviamente non gli impedirà di iscriversi e giocare quando e dove vorrà. Per invito, o grazie ad altre situazioni esplicitamente previste dal regolamento dell’ATP per giocatori in simili condizioni (per esempio, quelli reduci da lunghi infortuni fisici), se vorrà Federer potrà disputare qualsiasi torneo. L’appuntamento adesso è fissato per la fine di settembre, quando alla O2 Arena di Greenwich (ex sede delle Finals) si giocherà la Laver Cup. Per l’evento che lui stesso organizza, Federer ha garantito la sua presenza, pur limitata ai match di doppio. Per poi tornare da solo protagonista nella sua Basilea, nel torneo di casa che ha vinto 10 volte. Nel frattempo si alterna tra incombenze domestiche, impegni commerciali e apparizioni pubbliche. L’ultima proprio sul Centre Court, in occasione dell'emozionante cerimonia per i 100 anni del mitico Centrale di Wimbledon, dal trasloco in Church Road, la sua attuale sede. Pur circondato da moltissime stelle del tennis, di ieri e oggi, l’applauso più intenso e prolungato i 15mila in tribuna lo hanno tributato proprio a Federer che ha promesso che farà il possibile per partecipare almeno un’altra volta al torneo che lo ha trasformato in una leggenda. «Mi piacerebbe giocare ancora una volta, ma so già ora perfettamente della fortuna che ho avuto nel far parte di questa storia», le parole di Federer che l’8 agosto compirà 41 anni e che di ritiro si rifiuta di parlare. Come fosse un tabù.