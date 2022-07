Berrettini pronto a tornare in campo: "Sto bene, giocherò a Gstaad"

ROMA - Il Covid gli ha impedito di scendere in campo a Wimbledon, dopo aver trionfato a Stoccarda e nel Queens. Ora Matteo Berrettini prova a lasciarsi alle spalle l'amarezza e a guardare al futuro. "Sto bene. Non vedo l'ora di tornare in campo. Sono pronto per l'ATP 250 di Gstaad", ha dichiarato il tennista romano presente nella capitale agli ATV Tennis Open, torneo Itf femminile in corso sui campi in terra rossa del circolo Antico Tiro a Volo di Roma.