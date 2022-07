Atp Amersfoort: Travaglia fuori al primo turno

AMERSFOORT (OLANDA) - Si ferma al primo turno l'avventura di Stefano Travaglia al "Van Mossel KIA Dutch Open", Challenger ATP con un montepremi di 45.730 euro in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Amersfoort, Olanda. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set (6-4, 6-2) dal francese Arthur Fils, numero 346 del ranking.