Djokovic: "Us Open? Se me lo permettono ci sarò"

"Se mi sarà permesso, sarò a New York. Altrimenti non è la fine del mondo". A margine dell'inaugurazione di un complesso sportivo nel parco archeologico di Visoko, in Bosnia, Novak Djokovic non si sbilancia oltre sulla sua presenza agli Us Open. Con le norme sanitarie vigenti, il serbo non potrebbe entrare negli States perchè non vaccinato contro il Covid. "Sono un tennista professionista e voglio andare dovunque possa giocare. La politica non mi interessa. Ho le mie opinioni e quello che voglio è che tutti abbiano la libertà di scegliere ciò che è meglio per loro. Vorrei che almeno la mia decisione fosse rispettata".