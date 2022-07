Wta Budapest, Cocciaretto vola ai quarti: eliminata Siniakova

Continua l’avventura di Elisabetta Cocciaretto all’Hungarian Gran Prix, torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa della Romai Tennis di Budapest, in Ungheria. Dopo aver superato il primo turno sconfiggendo in due set la wild card locale Reka Luca Jani, l’azzurra di 21 anni, allenata da Fausto Scolari, si è qualificata ai quarti di finale imponendosi sulla ceca Katerina Siniakova (numero 93 della classifica mondiale) con il punteggio finale di 7-5 4-6 7-5. Per garantirsi un posto in semifinale l’azzurra affronterà la tennista croata Bernarda Pera, che agli ottavi si è imposta per 7-5 6-2 sulla bielorussa Aliajksandra Sasnovic.