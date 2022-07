Sinner salta Amburgo: "Meglio recuperare dal problema alla caviglia"

Jannik Sinner non prenderà parte all'Atp 500 di Amburgo . Il tennista altoatesino, spintosi fino ai quarti di finale di Wimbledon - è stato eliminato da Djokovic dopo essersi portato avanti per due set a zero -, ha annunciato il forfait al torneo sulla terra rossa tedesca attraverso una stories su Instagram: "Dopo aver parlato col mio team abbiamo deciso che per me è meglio recuperare ancora un po’ dalla piccola storta alla caviglia che ho subito giocando contro Djokovic". Una triste notizia anche per gli organizzatori del torneo di Amburgo che, repostando il messaggio dell'azzurro, gli hanno augurato una pronta guarigione.

Sinner, ecco quanto tornerà in campo

Il 20enne di San Candido, diventato intanto il numero 1 italiano scavalcando Matteo Berrettini, tornerà in campo il 25 luglio in occasione dell'Atp 250 di Umago. Il torneo sulla terra rossa croata servirà per testare la propria condizione in vista dello US Open, ultimo Slam stagionale. Dopo aver trascorso qualche giorno di relax tra corse sui kart con gli amici, allenamenti, e aver festeggiato il compleanno della sua ragazza, Maria Braccini, per Sinner è giunto il tempo di recuperare dal problema accusato nel match contro Nole. Un recupero necessario per tornare in campo più forte di prima.