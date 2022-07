Wta Budapest, Cocciaretto ko ai quarti: Pera vola in semifinale

BUDAPEST (Ungheria) - Elisabetta Cocciaretto saluta il torneo Wta 250 a Budapest con un montepremi di 251.750 dollari. La tennista azzurra cade contro Bernarda Pera per 6-4, 6-3, dopo un'ora e 24 minuti di gioco, e interrompe il suo cammino sulla terra rossa ungherese. La statunitense controlla il match dal primo game fino a quello conclusivo del secondo set e porta a casa il pass per la semifinale. Martina Trevisan, l'unica italiana ancora in corsa, e la padrona di casa Anna Bondar le due possibili avversarie.