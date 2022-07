Atp Amburgo, Nardi nel main draw con Fognini e Musetti

Luca Nardi è approdato al tabellone principale dell'"Hamburg European Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari a 1.770.865 euro sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo, in Germania, per la prima volta combined con un Wta 250. Il 18enne di Pesaro, numero 174 del ranking mondiale, ha superato nel match decisivo per entrare nel main draw il lituano Ricardas Berankis, 109 del mondo e secondo favorito del tabellone cadetto, col punteggio di 7-5 6-2. Nulla da fare invece per Riccardo Bonadio, 28enne di San Vito al Tagliamento, n.188 del mondo e ottava testa di serie delle "quali", sconfitto per 7-5 6-1 dal colombiano Daniel Elahi Galan, n.117 del ranking Atp e terza forza del tabellone cadetto. Nel tabellone principale, ammessi di diritto, altri due azzurri: Fabio Fognini, 64° al mondo e vincitore di questo torneo nel 2013, e Lorenzo Musetti, 67° del ranking Atp. Il ligure debutterà contro lo sloveno Aljaz Bedene, 259 del mondo, in gara con il ranking protetto; il toscano, invece, è stato sorteggiato al primo turno contro il serbo Dusan Lajovic, 57 del ranking internazionale.