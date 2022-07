Ranking Atp, Medvedev rimane al comando: Sinner alla 10

LONDRA (Inghilterra) - Il ciclone Wimbledon ha ribaltato la classifica Atp che, una settimana dopo il trionfo di Djokovic sull'erba inglese, non ha subito variazioni. Nessuna variazione nella Top 10, guidata da Daniil Medvedev (7775 punti), davanti agli infortunati Alexander Zverev (6850) e Rafa Nadal (6165). Per cercare Nole Djokovic bisogna scendere fino alla 7ª posizione con 4770 preceduto da Stefanos Tsitsipas (5045), Casper Ruud (4890) e Carlos Alcaraz (4845). A chiudere i primi 10 c'è saldamente Jannik Sinner con 3185 punti divenuto il numero 1 azzurro per la prima volta in carriera.

Italiani, la situazione

Matteo Berrettini si prepara alla scalata per tornare in Top 10 e cercare il contro-sorpasso su Sinner per tornare numero uno azzurro, il tennista romano si trova in 15ª posizione (2280). Fanno tre passi in avanti Lorenzo Sonego (60°) e Fabio Fognini (61°), seguiti immediatamente da Lorenzo Musetti (62°), che ne ha invece compiuti cinque. Tre gradini guadagnati anche da Flavio Cobolli (134°) e due da Stefano Travaglia (136°); mentre sono rispettivamente ben 6 e 7 le posizioni scalate da Gianluca Mager (141°) e Marco Cecchinato (147°).