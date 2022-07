Wta Palermo, forfait di Trevisan per problemi alla schiena

Brutta notizia Martina Trevisan al 'Palermo Ladies Open', torneo WTA 250 con 251.750 dollari di montepremi in corso sulla terra rossa del Country Time Club. La tennista azzurra, n.24 WTA e prima favorita del seeding, reduce dai quarti a Budapest, è stata costretta al ritiro prima di scendere in campo contro la russa Elina Avanesyan, n.129 WTA. A fermare la Trevisan - come informano gli organizzatori - è stato un infortunio alla schiena. Al suo posto entra in tabellone la lucky loser Carolina Alves.