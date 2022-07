Us Open, obbligo di vaccinazione: Djokovic verso l'esclusione

Novak Djokovic rischia di saltare i prossimi Us Open in programma dal 29 agosto a Flushing Meadows. Gli organizzatori del torneo newyorkese hanno stabilito con un comunicato ufficiale le norme di iscrizione che contemplano l’ obbligo del vaccino contro il Covid-19 . Dopo aver saltato lo Slam degli Australian Open all’inizio dell’anno solare, il tennista serbo potrebbe saltare anche l’appuntamento con gli Us Open.

Le norme degli States bloccano il serbo

"Gli Us Open non hanno un obbligo di vaccinazione per i giocatori - scrivono gli organizzatori nel comunicato - ma rispetteranno la posizione del Governo degli Stati Uniti”. E al momento, la normativa impone la vaccinazione obbligatoria per tutti i cittadini stranieri che richiedono l’ingresso sul territorio Usa.