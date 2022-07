Laver Cup, Team Europa con i Big four: c'è anche Djokovic

LONDRA (INGHILTERRA) - Tutti dalla stessa parte, tutti nella stessa squadra. La prossima Laver Cup vedrà protagonisti i quattro fenomeni del tennis mondiale che hanno segnato la storia degli ultimi due decenni della racchetta. Novak Djokovic ha annunciato la sua presenza nell’Europe Team. Il serbo giocherà insieme a Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray. "La Laver Cup é l'unica competizione in cui puoi giocare nella stessa squadra dei tuoi più grandi rivali” - ha sottolineato Novak Djokovic, confermando la propria presenza al torneo che andrà in scena a Londra dal 23 al 25 settembre. Il serbo ha partecipato alla Laver Cup in un’unica occasione, nel 2018. La squadra europea capitanata da Bjorn Borg ha vinto le prime quattro edizioni della manifestazione.