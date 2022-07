Atp Amburgo, Musetti batte anche Davidovich: è semifinale!

AMBURGO (Germania) - Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Amburgo accedendo alla semifinale. Il tennista azzurro ha domato in due set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e mezza di gioco. L'equilibrio nel 1° set viene rotto al 7° gioco quando Musetti strappa il servizio allo spagnolo difendendo i propri turni. Nel 2° set Musetti domina conquistando due break e trovandosi a servire sul 4-1 ma arriva la reazione di Davidovich: da 1-3 a 3-4 e 40-40 sul servizio dell'azzurro. Musetti mostra personalità tenendo il servizio (5-3) e strappano per la terza volta nel set il servizio all'avversario per vincere la partita. Per Musetti si tratta della prima semifinale in un torneo 500 dell'anno, la seconda in carriera dopo Acapulco 2021, il suo avversario sarà l'argentino contro Francisco Cerundolo (numero 30 del mondo).