Wta Palermo, derby azzurro Paolini-Bronzetti in semifinale

Sarà tutta azzurra la prima semifinale in programma sabato 23 luglio alle ore 20 sul campo centrale per il 33° "Palermo Ladies Open": nove anni dopo la vittoria di Roberta Vinci, un'italiana tornerà a disputare la finale al Country Time Club. Si troveranno di fronte Jasmine Paolini, che ha avuto la meglio su Nuria Parrizas Diaz, e Lucia Bronzetti, artefice dell'eliminazione dell'ex numero 4 al mondo, Caroline Garcia, mentre giocheranno l'altra semifinale Sara Sorribes Tormo e la rumena Irina Begu. Al termine dei quarti, vinti per 6-7 7-5 6-2, la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana ha dichiarato: "Mamma mia, è stata durissima, ma sono felicissima, non mi sentivo al cento per cento, ma è andata bene. I 2 match point annullati? Nemmeno lo ricordavo. È stata una partita da alti e bassi, ma devo ringraziare il pubblico per avermi sostenuto". L'ultimo derby azzurro in semifinale a Palermo è datato 2009 quando a sfidarsi furono Flavia Pennetta e Tathiana Garbin, con il successo della prima.