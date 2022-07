Wta Palermo, Bronzetti "male la prima": trionfa Irina Begu

PALERMO - Niente da fare per Lucia Bronzetti, che alla sua prima finale in un torneo Wta 250 si arrende alla più quotata rumena Irina Begu. La riminese, numero 78 del ranking, alza bandiera bianca contro la numero 45 nella finale della 33ª edizione del Palermo Ladies Open, con un montepremi da 251.750mila dollari. E' un doppio 6-2 a decidere la sfida sulla terra rossa del Country Time Club. Un epilogo che non lascia spazio a recriminazioni per la Bronzetti, che in semifinale aveva rimontato nel derby azzurro la Paolini dopo lo 0-6 subito nel primo set. Impresa che oggi non le è riuscita in un match che comunque farà curriculum ed esperienza.