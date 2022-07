Classifica Wta, best ranking per Bronzetti e Cocciaretto. Sempre Swiatek al comando

Sorride il tennis azzurro. Nella classifica mondiale di questa settimana, infatti, due azzurre hanno conquistato il proprio best ranking. Si tratta di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. La prima, reduce dal ko in finale al Palermo Ladies Open contro Irina Begu - l'azzurra non aveva mai giocato una finale nel circuito maggiore -, fa un balzo in avanti di 13 posizioni e ora occupa la casella numero 65, mentre la seconda , fermatasi agli ottavi a Palermo, sale altri sei gradini: la 21enne di Fermo sta ritrovando continuità di risultati e sta risalendo velocemente la classifica, dove questa settimana occupa la poltrona numero 105, miglior piazzamento di sempre anche per lei.