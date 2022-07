Sara Errani ha superato le qualificazioni del "BNP Paribas Polland Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi pari a 251.750 dollari che si disputa sulla terra rossa di Varsavia, in Polonia. La 35enne di Massa Lombarda, numero 127 del mondo e seconda testa di serie del tabellone cadetto, nel match che valeva un posto nel main draw, interrotto per oscurità la sera di domenica 24 luglio, ha battuto l'argentina Paula Ormachea, 256 del ranking Wta per 6-2 6-3.