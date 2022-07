Atp San Benedetto, sette italiani al secondo turno

Ottimi risultati per i tennisti azzurri impegnati alla "San Benedetto Tennis Cup", Challenger ATP dotato di un montepremi di 45.730 euro in corso si svolgimento nelle Marche. Avanza la prima testa di serie Andrea Pellegrino (sconfitto l'olandese Jelle Sels), bene Gianmarco Ferrari contro l'iberico Nikolas Sanchez Izquierdo. Proseguono anche Francesco Passaro, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. Raul Brancaccio si aggiudica il primo derby tricolore contro Francesco Maestrelli, Giovanni Fonio batte Alessandro Giannessi, Matteo Gigante è costretto al forfait. In totale, dunque, sono sette i giocatori italiani approdati al secondo turno.