Andrea Arnaboldi e Lorenzo Giustino hanno superato il primo turno del "Finaport Zug Open", ricco torneo Atp Challenger in corso sui campi in terra battuta di Zug, in Svizzera. Arnaboldi, numero 198 del mondo, ha battuto la wild card locale Jerome Kym (494 Atp) per 6-4 6-4; Giustino, 260 del ranking internazionale, proveniente dalle qualificazioni, ha piegato invece l'austriaco Maximilian Neuchrist (377 Atp, anche lui promosso dal tabellone cadetto) con il punteggio di 6-2 4-6 7-5.