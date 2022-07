Wta Varsavia, Cocciaretto ed Errani agli ottavi di finale

VARSAVIA (Polonia) - Giornata positiva per le azzurre impegnate nel torneo Wta 250 di Varsavia. Elisabetta Cocciaretto (numero 105 nel ranking) prosegue il suo ottimo momento, battuta la polacca Martyna Kubka con il punteggio di 6-2, 6-3, in un'ora e 23 minuti. Per l'azzurra accesso agli ottavi di finale dove affronterà la francese Caroline Garcia (testa di serie numero 5 nel torneo, numero 45 al mondo). Anche Sara Errani approda al secondo turno. la romagnola, numero 127 del ranking Wta, promossa dalle qualificazioni, ha battuto la olandese Arantxa Rus, 75 del mondo, col punteggio di 6-1, 5-7, 6-4 dopo 2 ore e 29 minuti. Agli ottavi di finale la Errani sfiderà l'ucraina Kateryna Baindl, in gara come lucky loser.