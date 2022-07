Umago, Cecchinato vince il derby con Musetti e vola ai quarti

Matteo Cecchinato vince il derby italiano con Lorenzo Musetti e conquista il pass per i quarti di finale del 'Plava Laguna Croatia Open', Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il giocatore siciliano, numero 151 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, ha battuto Musetti, reduce dal successo nel "500" di Amburgo, col punteggio di 6-4 6-3 e ha superato gli ottavi del torneo croato, vinto dal palermitano nel 2018. Domani, nel match che vale un posto in semifinale, Cecchinato affronterà il vincente della sfida fra l'italo-argentino Franco Agamenone e l'argentino Sebastian Baez.