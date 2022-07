Caso Kyrgios: slitta al 23 agosto l'udienza per accuse di violenza

CANBERRA (Australia) - Slitta l'udienza in Tribunale di Nick Kyrgios accusato di aggressione da una sua ex fidanzata per un fatto che sarebbe accaduto nel gennaio 2021. L'udienza del finalista di Wimbledon 2022 è stata posticipata al 23 agosto (era fissata per il 2 agosto). Il giocatore non è tenuto a presentarsi in tribunale e può essere rappresentato dai suoi legali. Kyrgios giocherà il Masters 1000 di Cincinnati a metà agosto ed è poi atteso agli Us Open, al via il 29 agosto. Sotto consiglio dei suoi legali, Kyrgios non si è mai espresso sulle accuse che gli sono state rivolte dalla sua ex fidanzata.