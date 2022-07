Atp Umago, Agamenone vola in semifinale: Cecchinato ko in due set

UMAGO (Croazia) - Continua a stupire Franco Agamenone al "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il tennista italo-argentino conquista l'accesso alla semifinale del torneo (prima della carriera nel circuito Atp) battendo 6-2, 6-1 Marco Cecchinato nel derby italiano dei quarti di finale. Non riesce invece al siciliano, dopo la vittoria contro Musetti agli ottavi, il nuovo exploit che avrebbe potuto portarlo a giocarsi le possibilità di bissare il successo nel torneo croato nel 2018. A contendere ad Agamenone l'accesso in finale sarà il vincente della sfida fra l'altro italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Roberto Carballes Baena.