Atp Umago, Alcaraz sfida l'Italia: lo spagnolo contro tutti

UMAGO (Croazia) - Sarà uno scatenato Alcaraz a sfidare da solo l'Italia nel Plava Laguna Croatia Open, torneo Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Il golden boy spagnolo spazza via l'argentino Bagni con il punteggio di 6-0, 6-4 e vola in semifinale, dove troverà la sorpresa Zeppieri, che partito dalle qualificazioni è arrivato a meritarsi il confronto con il numero 5 del Mondo. Dall'altro lato del tabellone, sarà derby tricolore tra Sinner e Agamenone.