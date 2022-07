KITZBUHEL (Austria) - Lorenzo Sonego ha vinto il torneo di doppio del "Generali Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro in scena sulla terra rossa di Kitzbuhel. In coppia con lo spagnolo Pedro Martinez Portero, il torinese si è imposto in finale contro il duo composto dal tedesco Puetz e il neozelandese Venus con il punteggio di 5-7 6-4 10-8 dopo due ore di gioco.