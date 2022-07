Atp Umago, Sinner sfida Alcaraz in finale. Eliminato Zeppieri

UMAGO (Croazia) - Non basta il cuore a Giulio Zeppieri , che si arrende solamente al terzo set al numero 5 del Mondo Carlos Alcaraz (da lunedì numero 4), dicendo addio al sogno di conquistare la finale del Plava Laguna Croatia Open , torneo Atp 250 con un montepremi di 534.555 euro, disputato sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. L'azzurro numero 168 del Ranking Atp è protagonista di una prestazione leonina, nel corso della quale mette per lunghi tratti alle corde il fuoriclasse murciano: nel primo set, perso 7-5, sono tre i set point sprecati da Zeppieri, che nel secondo set mantiene la lucidità chiudendo 6-4; nel terzo e decisivo set succede di tutto, con Alcaraz che si porta avanti 3-0 e Zeppieri che risale fino al 3-3, prima di essere tradito dai crampi e cedere di schianto, ma tra gli applausi.

Sinner sfida Alcaraz in finale

Vola in finale anche Jannik Sinner, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Franco Agamenone, numero 136 del ranking, battuto in due set per 6-1, 6-3. In finale, dunque la sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz, prima testa di serie e al quinto posto nel ranking mondiale, contro il numero 10 e seconda testa di serie. I due si sono affrontati all'inizio del mese negli ottavi di finale di Wimbledon, con vittoria dell'altonesino.