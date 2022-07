Diretta Sinner-Alcaraz ore 20: dove vederla in tv e in streaming

UMAGO (Croazia) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo stasera, ore 20, per giocarsi il titolo dell'Atp 250 di Umago. Lo spagnolo campione in carica ultimamente fatica quando deve affrontare un tennista azzurro: "Quando gioco con i tennisti italiani ho gli incubi" ha dichiarato lo spagnolo, sconfitto agli ottavi di finale di Wimbledon da Sinner, sconfitto in finale ad Amburgo da Musetti e ha faticato 3 set per domare in semifinale proprio ad Umago Giulio Zepperi. Un Alcaraz che si presenta alla sesta finale stagionale non al meglio della condizione a differenza di Jannik: l'altoatesino sta giocando un tennis brillante, dinamico ed efficiente.