Atp Atlanta, la finale è De Minaur contro Brooksby

ATLANTA (Stati Uniti) - Alex De Minaur si è qualificato per la finale del torneo Atp 250 di Atlanta. Il numero 3 del seeding e 30 del ranking Atp ha sconfitto in rimonta Ilya Ivashka (numero 53 mondiale) per 5-7, 6-2, 6-2. L'australiano ha completato la seconda rimonta consecutiva dopo aver perso il primo set: ci era riuscito anche nei quarti contro il francese Adrian Mannarino. L'australiano, campione nel 2019, affronterà in finale Jenson Brooksby che insegue il primo titolo Atp in carriera e che in semifinale ha dominato per 6-1, 6-4 Frances Tiafoe e ottenuto l'ottava vittoria su dieci derby contro avversari statunitensi nel 2022.