Djokovic: "Ancora non so se potrò entrare negli Usa"

ROMA - Novak Djokovic scrive un messaggio per i suoi fan sul suo profilo Instagram , facendo riferimento ai prossimi Us Open: "Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c'è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti. Dita incrociate!".

Vaccino necessario negli Usa

Il problema per Djokovic è la sua decisione di non vaccinarsi, condizione necessaria per l'ingresso negli Stati Uniti e in Canada. Per questo motivo è probabile che debba saltare alcuni tornei: "Volevo solo prendermi un momento e dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di sostegno e amore da tutto il mondo in questi giorni. Non me lo aspettavo, ed è per questo che sembra così strabiliante. Volevo solo dirvi grazie. È speciale che le persone si rivolgano in modo così amorevole e di supporto e desiderino che continui a competere".