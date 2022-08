Ranking Atp, Sinner in Top Ten. Medvedev resta primo

Pochi cambiamenti nella Top Ten mondiale del ranking Atp. Al comando della classifica resta Daniil Medvedev davanti ad Alexander Zverev. Rafa Nadal precede Carlos Alcaraz che sale in quarta posizione superando Stefanos Tsitsipas, davanti a Novak Djokovic e Casper Ruud. Le ultime tre posizioni della top 10 sono occupate da Andrey Rublev, Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner. Il classe 2001 resta il leader azzurro dopo il trionfo proprio contro lo spagnolo Alcaraz all’Atp di Umago con un doppio 6-1. Per quanto riguarda gli altri italiani, al n.14 del mondo c’è Matteo Berrettini, che nell’ultimo periodo si è dedicato alla preparazione degli eventi americani che lo aspettano. Nella top 100 ci sono altri tre azzurri: Lorenzo Musetti, vincitore dell’ATP di Amburgo e attualmente n.30 della classifica, Fabio Fognini (n.55) e Lorenzo Sonego (n.56). Successivamente, c'è da segnalare il best ranking per Franco Agamennone, che sale di 28 posizioni diventando 136°. Gli altri italiani: Giulio Zeppieri 138°, Flavio Cobolli 140°, Marco Cecchinato 147°.