Atp Washington, Mannarino avanza. Murray out

Adrian Mannarino al secondo turno del "Citi Open", ATP 500 con un montepremi di 2.108.110 dollari al via sui campi in sintetico di Washington. Il francese ha eliminato lo statunitense Bradley Klahn (6-2, 6-4) e adesso affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov, quinta testa di serie del torneo. Subito fuori, invece, l'ex numero 1 del mondo, Andy Murray, battuto dallo svedese Mikael Ymer che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (8), 4-6, 6-1.