Wta San Jose, Giorgi ko al debutto contro Kudermetova

Camila Giorgi è uscita di scena al primo turno dal "Mubadala Silicon Valley Classic", torneo Wta 500 dotato di un montepremi pari a 757.900 dollari in scena sui campi in cemento del campus della San Jose State University, in California, negli Usa. La tennista azzurra, numero 29 del mondo, si è arresa contro la russa Veronika Kudermetova, 19 del ranking Wta e nona forza del seeding, 7-6 (2) 4-6 7-5.