Us Open, 19 azzurri nelle qualificazioni: c'è anche Zeppieri

L'Italia sogna in grande agli Us Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale, ovvero Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Sono infatti 19 gli italiani iscritti alle qualificazioni dell'ultimo Slam dell'anno. Tra gli azzurri che inseguono un posto nel main draw a Flushing Meadows c'è tutto il meglio della Next Gen, la giovane Italia al vertice della Pepperstone ATP Race to Milan, la classifica basata sui piazzamenti stagionali che determinerà gli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals di Milano: Giulio Zeppieri, numero 136 del mondo, che punta a sfruttare l'onda lunga della semifinale a Umago, Flavio Cobolli (138 Atp), Francesco Passaro (numero 147 Atp), Luca Nardi (168), Luciano Darderi (173) e Francesco Maestrelli (205). Nell'elenco anche Matteo Arnaldi, 22° nella classifica dei migliori Under 21 nel 2022 e numero 215 del ranking Atp.