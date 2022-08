Opelka e Kyrgios agli ottavi del "Citi Open" di Washington

WASHINGTON (Stati Uniti) - Reilly Opelka e Nick Kyrgios avanzano agli ottavi di finale del "Citi Open", torneo Atp 500 in corso sui campi in sintetico di Washington. Il tennista statunitense - numero 17 del mondo e testa di serie numero 4 del tabellone - ha battuto in tre set il connazionale Denis Kudla col punteggio di 6-7 (6) 6-4 6-4.