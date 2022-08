Forfait Djokovic a Montreal: non può entrare in Canada

Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, torneo che è in programma la prossima settimana sui campi in cemento canadesi, a causa delle norme di contenimento della pandemia di Covid-19 vigenti negli Stati Uniti e in Canada. Il serbo, non vaccinato e quindi impossibilitato ad entrare in territorio canadese, non può ancora raggiungere i territori americani, ma resta comunque iscritto al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 15 agosto, e soprattutto agli Us Open, al via a fine mese a New York.