Wta Toronto, Giorgi: esordio durissimo contro Raducanu

TORONTO (CANADA) - Martina Trevisan e Camila Giorgi sono al via nel tabellone principale del "National Bank Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto (ad anni alterni con Montreal), in Canada. Per la 28enne mancina di Firenze, numero 26 WTA, è stata sorteggiata al primo turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 25 del ranking. Per la 30enne di Macerata, invece, un sorteggio durissimo: la numero 29 WTA dovrà vedersela subito con la britannica Emma Raducanu, numero 10 del ranking e 9 del seeding. Tra la marchigiana e la 19enne nata proprio a Toronto non ci sono precedenti. Tabellone complicato per la Giorgi che teoricamente potrebbe avere Mertens al secondo turno e una tra Keys o Pegula, settima testa di serie, al terzo. La Giorgi è la campionessa in carica: lo scorso anno ha conquistato qui il suo trofeo più prestigioso.