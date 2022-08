Medvedev-Norrie la finale a Los Cabos: data e ora del match

Sarà Medvedev contro Norrie il match valido per la finale dell'Atp di Los Cabos, in Messico. Il russo, numero uno al mondo e del tabellone, e il britannico, numero 12 Atp e testa di serie numero 3, si contenderanno sul cemento il titolo dell'"Abierto de Tenis Mifel", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 822.110 dollari (circa 807 mila euro). Medvedev in semifinale ha superato 7-6(0) 6-1 il serbo Miomir Kecmanovic, mentre Norrie si è sbarazzato in tre set del canadese Felix Auger-Aliassime. La partita è in programma per domenica 7 agosto alle quattro di notte (ora italiana).