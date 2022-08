Citi Open Washington, vince Kyrgios: Nishioka ko in finale

WASHINGTON (Stati Uniti) - Nick Kyrgios ha vinto questa notte il "Citi Open", torneo Atp 500 con un montepremi pari 2.108.110 dollari andato in scena campi in sintetico di Washington. Il tennista australiano, numero 63 del ranking Atp, ha piegato in finale lo statunitense Yoshihito Nishioka, numero 96 del mondo, col punteggio di 6-4 6-3. Per Kyrgios si tratta del settimo trionfo in carriera, il secondo sui campi della capitale Usa, dove aveva vinto l'ultimo torneo della carriera, esattamente tre anni fa. A seguire, l'australiano ha vinto anche il titolo di doppio della kermesse di Washington, in coppia con lo statunitense Jack Sock. Si sono ritirati infatti gli altri finalisti, ovvero l'australiano Alex De Minaur e l'americano Frances Tiafoe.