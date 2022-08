Zverev e le rivelazioni sulla sua malattia: "Me ne vergognavo"

ROMA - Mentre è attualmente in riabilitazione dopo il grave infortunio subito nel match contro Rafael Nadal al Roland-Garros, Alexander Zverev ha confidato di essere malato di diabete, una patologia di cui soffriva da quando aveva solo tre anni e mezzo. “Me ne vergognavo - ha raccontato a L'Equipe - e già a scuola mi sentivo a disagio. Sono stato spesso preso in giro. Ricordo che una volta qualcuno mi aveva rubato tutta la mia attrezzatura, il mio lettore (di glicemia), la mia insulina... Finii per trovarla fuori, per terra, completamente rotta. Non mi sono mai veramente liberato di quel trauma infantile, era sempre rimasto nella mia mente. Ho avuto molte brutte esperienze quando ero piccolo. A volte venivo invitato alle feste di compleanno di compagni di scuola e i loro genitori non mi lasciavano mangiare la torta. Mi dicevano: 'Hai la malattia dello zucchero, non ti è permesso mangiarla'. Sono stato escluso. Oggi voglio aiutare gli altri raccontando la mia storia".