Ranking Atp, Sinner fuori dalla top 10. Medvedev al comando

PARIGI (FRANCIA) - Il russo Daniil Medvedev, reduce dal trionfo nel primo torneo stagionale di sabato a Los Cabos (Messico), si conferma in testa alla classifica Atp, nella quale il polacco Hubert Hurkacz e il britannico Cameron Norrie, ora rispettivamente 10° e 11°, avanzano di una posizione. Un ribaltone che costa la top 10 a Jannik Sinner, scivolato ora al 12° posto: vincitore lo scorso anno dell'Atp di Washington, l'azzurro ha deciso di non partecipare all'edizione conclusasi da pochi giorni e che ha visto il trionfo di Nick Kyrgios. Una rinascita, quella del tennista australiano che non solo si porta a casa un titolo importante ma scala il ranking guadagnando ben 26 posizioni: ora occupa il 37° posto. Il finalista dell'ultimo Wimbledon non si era portato tanto in alto in classifica dal febbraio 2020. L'altro italiano nella top 20, Matteo Berrettini, occupa invece il 14° posto