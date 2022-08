Ranking Wta, Swiatek sempre in testa. Trevisan leader azzurra

PARIGI (FRANCIA) - Pochissime variazioni nel ranking Wta: la polacca Iga Swiatek mantiene saldamente la testa della classifica Wta di tennis, davanti all'estone Anett Kontaveit e alla spagnola Paula Badosa, nuova numero 3 del mondo al posto della greca Maria Sakkari. La Swiatek, 21 anni, ha quasi il doppio dei punti rispetto alla seconda (8.396, contro 4.476). Bel balzo in avanti per Daria Kasatkina che sale di tre posizioni: incoronata domenica al Wta di San José, la tennista russa è ora al 9° posto in classifica, best ranking della sua carriera. Retrocede di ben otto posizioni la statunitense Danielle Collins: ora occupa il 17° posto. Esigue variazioni anche per le tenniste azzurre nel ranking: Martina Trevisan si conferma leader azzurra. La 28enne fiorentina, arrivata in top 30 dopo il primo titolo Wta vinto a Rabat e le semifinali raggiunte al Roland Garros (le prime in carriera a livello Slam), questa settimana è stabile al numero 26. Posizione immutata anche per Camila Giorgi che occupa stabilmente il 29° posto. Recupera un'altra posizione, invece, Jasmine Paolini, ora n.55 mentre Lucia Bronzetti resta al 65° posto. Passi da gigante in classifica per Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo passa dalla 230esima posizione di un 2021 da incubo per un problema al ginocchio sinistro alla poltrona n.104, nuovo primato personale. Recupera tre posizioni anche Sara Errani: la veterana azzurra, rientrata a fine maggio dopo l'operazione al gomito destro, occupa ora la posizione n.117. Retrocede di cinque posizioni, invece, Lucrezia Stefanini, ora numero 197. Passo indietro anche per Camilla Rosatello, che occupa ora la 267esima posizione. Scende altri tre gradini Federica Di Sarra: la 32enne di Fondi è ora numero 278. Stessa sorte anche Giulia Gatto-Monticone che chiude la top ten tricolore nel ranking mondiale al 279° posto.