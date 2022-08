Wta Toronto, Serena Williams torna e vince una partita dopo un anno

TORONTO (Canada) - A più di un anno dal suo ultimo successo su un campo di tennis, a Parigi, nel giugno del 2021, Serena Williams è tornata a vincere battendo per 6-3 6-4 la spagnola Nuria Parrizas Diaz, numero 57 del mondo, in un incontro del 1° turno del 'National Bank Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto. L'ex numero 1 del tennis femminile, che ora ha quasi 41 anni (li compirà il 26 settembre), ha giocato con un 'tape' sul viso, sullo zigomo sotto l'occhio destro, per alleviare i fastidi di una sinusite cronica che la condiziona in allenamento e in partita. Ora il suo prossimo match sarà contro la vincente del confronto tra Belinda Bencic, numero 12 del mondo, e Tereza Martinkova, numero 71. "Credo che ci sia una luce alla fine del tunnel, e io mi ci sto avvicinando - il commento della Williams dopo il suo incontro -. Non vedo l'ora di arrivare a quella luce. Adoro giocare e stare in campo, è fantastico, ma non posso farlo per sempre. A volte vuoi solo provare a goderti il momento e fare del tuo meglio". Sempre nel primo turno del 'National Bank Open' di Toronto, è stata eliminata al primo turno la 28enne mancina di Firenze Martina Trevisan, numero 26 del mondo, che ha perso per 6-2 2-6 6-2, dopo oltre due ore di lotta, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia.