Serena Williams annuncia il ritiro: "Via al conto alla rovescia"

WASHINGTON (Stati Uniti) - La tennista statunitense Serena Williams attraverso il proprio profilo ufficiale di Instagram annuncia il ritiro dall’attività agonistica. "É iniziato il conto alla rovescia" - scrive la campionessa americana - arriva un momento nella vita in cui dobbiamo decidere di muoverci in una direzione diversa”. Nel corso della sua lunga carriera Serena Williams ha occupato il primo posto del ranking per 319 settimane. Ha vinto 23 titoli del Grande Slam - la seconda tennista di sempre ad aver vinto più Major alle spalle di Margaret Smith Court - e complessivamente ha conquistato 73 titoli del circuito Wta.