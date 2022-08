Berrettini ko con Carreno Busta e subito fuori a Montreal

MONTREAL - Debutto amaro per Matteo Berrettini nel torneo di Atp di Montreal . È durata infatti appena due set l'avventura dell'azzurro (attualmente numero 14 del ranking e testa di serie n.11) sul cemento del Masters 1000 canadese , dove è stato sconfitto al primo turno da Pablo Carreno-Busta .

Mai in partita

Una partita nata male e finita per il romano contro lo spagnolo, n.23 del ranking mondiale, che ha approfittato delle condizioni fisiche non ottimali dell'azzurro per imporsi con il punteggio di 6-3, 6-2. Nel secondo turno del torneo canadese (dotato di un montepremi di 5.926.545 dollari) l'iberico affronterà il vincitore del match tra Fabio Fognini e il norvegese Holger Nodskov Rune.