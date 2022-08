Giorgi vince ancora a Toronto: battuta anche la Mertens

TORONTO (Canada) - Prosegue l'avventura di Camila Giorgi al "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto in Canada. La 30enne di Macerata, campionessa in carica del torneo anche se nel 2021 trionfò a Montreal per l'alternanza delle sedi del torneo, approda agli ottavi di finale superando la belga Mertens in due set.