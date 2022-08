Toronto, Giorgi che peccato: ai quarti va la Pegula

TORONTO (Canada) - Si arresta agli ottavi di finale la corsa di Camila Giorgi al "National Bank Open", torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto, in Canada. La marchigiana, numero 29 del ranking mondiale e campionessa in carica, esce sconfitta con il punteggio di 3-6, 6-0, 7-5 dal match con la statunitense Jessica Pegula, numero 7 del ranking e del seeding. Tanti rimpianti per la Giorgi, che nel terzo set ha sprecato un break di vantaggio sul 4-2 e poi non è riuscita a sfruttare un match point sul 5-4. L'azzurra perderà molti punti in classifica e uscirà dalle prime 60 posizioni mondiali.