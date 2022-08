Montreal, Evans e Carreno Busta in semifinale

MONTREAL (CANADA) - Daniel Evans e Pablo Carreno Busta volano in semifinale al National Bank Open di Montreal, sesto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 5.926.545 dollari. Il britannico, numero 39 del mondo, ha sconfitto nei quarti di finale lo statunitense Tommy Paul, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4. Lo spagnolo, che nel torneo ha eliminato sia Berrettini che Sinner, ha vinto la quarta partita di fila in due set, battendo col punteggio di 7-6 (4) 6-1 il britannico Jack Draper, proveniente dalle qualificazioni. Daniel Evans e Pablo Carreno Busta si sfideranno in semifinale. Dall'altra parte del tabellone il norvegese Casper Ruud e il polacco Hurcacz.